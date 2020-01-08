國民黨打鬼軍團今晚在自由廣場舉辦全民開講，邀請曾被查水表約談受害者現身說法，打鬼軍團總團長周錫瑋痛批國家機器箝制人民言論自由違法違憲，到底是誰下令用國家機器侵害人民言論自由，呼籲蔡英文總統出面說清楚，捍衛憲法保障人民自由的權利。

周錫瑋指出，蔡政府要求檢調單位加強網路巡察，而且要算積分，如果做不好主管會被調整職務，即便國家機器違法濫權查水表，侵害人民言論自由，但最終法官判處無罪案件將近8成，顯見檢警調為落實上級命令濫訴，台灣是民主國家，絕不容許政府脅迫檢警調去箝制人民言論自由。

周錫瑋質疑，民眾在封閉的網路上群發表言論、傳資料，事隔沒多久都會收到傳票，國家究竟用什麼方式去監控民眾，嚴重違反通訊保密的自由，不禁讓人要問，究竟是誰下令用國家機器去監控人民。

反觀抹黑、抹紅、抹黃國民黨總統候選人韓國瑜言論比比皆是，蔡政府卻選擇性辦案，要求蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇出面說清楚，到底受理多少件民眾檢舉，處理進度為何，不要只辦藍不辦綠，讓民主自由的台灣猶如綠色恐怖。

周錫瑋強調，人民有百分之百言論自由，政府不可以用國家機器霸凌人民，民眾暢所欲言不要怕，因為憲法保障言論自由，中華民國總統就應該遵循憲法，捍衛民眾自由，不需要被國家機器而感到害怕。

(中時 )