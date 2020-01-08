隸屬世界羽聯世界巡迴賽超級500系列、總獎金40萬美元的馬來西亞大師賽，寶島一姐今晚8點半左右於女單第一輪賽事上陣，面對生涯首度過招的中國大陸選手張藝曼，小戴沒有面臨太多麻煩，僅花28分鐘就21比14、21比10率先收下。

戴資穎2020賽季從馬來西亞展開，原本第一輪對手是香港張雁宜，但因為張雁宜賽前退賽，由張藝曼入替參賽，儘管不熟悉對手，又是本季首場比賽，戴資穎還是很快就進入狀況，第1局3比0先聲奪人，在一路領先之下順利收下一局。

第2局戴資穎依舊沒給對手太多機會，開局就2比0領先，雖然中間一度被張藝曼追4比4平手，但接下來小戴連得7分甩開對手，跟著再20比10擁有10個賽末點絕對優勢，不到半小時就進帳新年第一勝。

戴資穎第二輪對手是韓國成池鉉、泰國蓬帕葳(Pornpawee Chochuwong)之間的勝方。

(中時 )