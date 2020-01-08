選戰黃金倒數，國民黨台中市第5選區立委候選人沈智慧，勤跑基層拚連任，受年輕網紅正妹大力推薦，呼籲「乾淨選舉護民主」；鼓勵年輕人勇於獨立思考，拒絕網路假消息，投下「最有智慧」1票。

稱沈智慧為「國會女俠」22歲YouTuber網紅正妹「遲毛毛毛」，支持藍營立委候選人沈智慧理念，提出「校園毒品零容忍」、「禮義廉恥掛回校園」等，選前專訪沈智慧，製播「大家好奇已久的國會之花來了」影片。

「遲毛毛毛」指出，她在家會和父母聊國家處境和社會氛圍，有自己的看法，也喜歡自己查證，主動專訪沈智慧，就是因為她看到網路一些抹黑沈智慧的訊息，引起她想了解、追究真相，才會主動跟沈辦公室聯絡訪問。

沈智慧在錄影訪談後，開心的和「遲毛毛毛」擁抱說，日前內政部長來拜訪她時說：「有做事，會做事的人，自然民眾疼惜」，讚賞年輕人有勇氣，證明台灣孩子的確擁有獨立思考及明辨是非的能力。

沈智慧感謝「毛毛的俠義精神」，毛毛說「感謝讓她看到立法院俠女」，沈智慧說，選舉應該比政見、比成績，不是抹黑比賽。因為用骯髒手段贏的人，將來問政也一定骯髒，她相信，現代年輕人一定懂這個道理。

(中時 )