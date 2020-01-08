選戰黃金倒數，國民黨台中市第5選區立委候選人沈智慧，勤跑基層拚連任，受年輕網紅正妹大力推薦，呼籲「乾淨選舉護民主」；鼓勵年輕人勇於獨立思考，拒絕網路假消息，投下「最有智慧」1票。
稱沈智慧為「國會女俠」22歲YouTuber網紅正妹「遲毛毛毛」，支持藍營立委候選人沈智慧理念，提出「校園毒品零容忍」、「禮義廉恥掛回校園」等，選前專訪沈智慧，製播「大家好奇已久的國會之花來了」影片。
「遲毛毛毛」指出，她在家會和父母聊國家處境和社會氛圍，有自己的看法，也喜歡自己查證，主動專訪沈智慧，就是因為她看到網路一些抹黑沈智慧的訊息，引起她想了解、追究真相，才會主動跟沈辦公室聯絡訪問。
沈智慧在錄影訪談後，開心的和「遲毛毛毛」擁抱說，日前內政部長來拜訪她時說：「有做事，會做事的人，自然民眾疼惜」，讚賞年輕人有勇氣，證明台灣孩子的確擁有獨立思考及明辨是非的能力。
沈智慧感謝「毛毛的俠義精神」，毛毛說「感謝讓她看到立法院俠女」，沈智慧說，選舉應該比政見、比成績，不是抹黑比賽。因為用骯髒手段贏的人，將來問政也一定骯髒，她相信，現代年輕人一定懂這個道理。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。