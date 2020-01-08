大陸央視與英國BBC世界新聞頻道（BBC World News）、英國野馬製作公司（Mustang Films）聯合製作的紀錄片《中國的寶藏》，英文版已於2019年10月在BBC世界新聞頻道全球首播；紀錄片中文版將1月10日起，每晚8點在CCTV-9播出。

《中國的寶藏》由英國藝術評論家兼主播艾拉斯德·蘇可主持，計有6集，每集25分鐘，主題分別為家族、藝術、都會、製造、科技和飲食。中新網報導，該片製作團隊花了1年時間，走遍8座大陸城市、7000多公里，拍攝8家博物館，5個世界文化遺產，以及20多件稀世珍寶，是一段尋找文化起源的奇妙之旅，也是一部是致力於表現中國傳統與現代文化的大型紀錄片。

紀錄片也介紹了許多珍貴文物，包括北京故宮博物院的大禹治水圖玉山、趙孟頫《秀石疏林圖》，上海博物館的大克鼎、青花瓷器，陝西歷史博物館的章懷太子墓壁畫《客使圖》、三彩載樂駝俑，秦始皇帝陵博物院的兵馬俑，浙江省博物館的寧波萬工轎、玉琮，遼寧省博物館的萬歲通天帖，湖南省博物館的馬王堆漢墓漆器，良渚博物院珍藏的良渚文化遺存等。

1月7日在北京舉行的發布會上，北京故宮博物院副院長任萬平表示，2020年是紫禁城建成600年，也是北京故宮博物院成立95周年，故宮博物院將以傳承弘揚中華優秀傳統文化為使命，和全國博物館同仁一起，與海內外媒體機構共同創制越來越多的高品質文化節目。

(旺報 )