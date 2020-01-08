第五選區立法委員候選人呂玉玲8日晚間平鎮龍潭連續舉辦兩場政見說明會，邀請來神秘嘉賓國民黨中常委連勝文站台助選，連勝文在14度的寒風中語調慷慨激昂，大讚呂玉玲基層實力雄厚是靠一雙腿走出來的，呼籲大家投票日一定要出來改變台灣。

一開場連勝文眼看呂玉玲衝上舞台，開玩笑說「是哪個辣妹跑過來沒看清楚」，定睛一看才發現是呂玉玲，他大讚呂玉玲充滿活力，長年在基層跟大家一起努力，並且用一雙腿跑出所謂雄厚的基層實力。

隨後連勝文話鋒一轉，談及此次立委選區調整，新竹與屏東分別增減一席，他稱自己全台輔選看到一個現象，在民進黨執政20年之下的屏東縣人口老化外流，國民黨執政的新竹縣人口增加收入成長，才導致新竹增席次、屏東減席次。

此外，連勝文也談及桃園升格就在第二選區立委候選人吳志揚當縣長的時代，也就是國民黨執政時升格，國民黨執政解決很多問題，是人民真正的夥伴，因為「潮水退了，才知道誰沒有穿褲子。」

連勝文痛批某些人在選舉時，用盡各種方法想要得到選民手上那一票，但當選後沒有辦法做任何事情。連勝文同時也批民進黨政府為了選舉的利益，投資上百億要將高鐵延伸至屏東，但交通部卻無錢可蓋桃園第三航站，因為對選票沒有幫助，根本自私自利。

連勝文認為突破跟改變關鍵在大家必須出門投票，因為這一戰關係的不只是一個人或是黨，而是國家的未來，他向台下民眾呼籲要發揮影響力，因為桃園人的決定不只影響到桃園，也影響到桃園的未來，要改變台灣的未來跟命運，只有靠自己。

(中時 )