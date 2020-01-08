蔡英文總統、副總統候選人賴清德「勇敢自信・護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會8日晚間在新竹縣政府前登場，拉抬新竹縣、市3席立委候選人周江杰、鄭朝方、鄭宏輝等人選情，拉抬總統、區域立委及政黨票聲勢，不僅總統要連任、國會也要過半。

蔡英文總統提及對手國民黨總統候選人韓國瑜只有三招，第一招是抹黑，目的是要讓台灣人民討厭民進黨，他抹黑民進黨愛金錢愛權力愛自己，但「我怎麼聽都像在說他自己」，農舍豪宅、金錢借貸都說不清楚，「丟下市民追逐權力的又是誰？」

蔡英文說，她對手的第二招就煽動對立，她推動所有改革、加薪減稅、長照顧幼，「哪一項是為了自己？」但對手挑動對立，藉著社會對立鞏固自己的選票，「這是一種最不可取的做法」，卻也是國民黨選戰的主軸。

蔡英文又說，她對手的第三招是「讓自己看起來很有趣」，挖石油、迪士尼、阿諾來台灣，到總統選舉又提出高山上要有升旗台，在花東設不限速的高速公路，國家當前的挑戰是經濟如何起飛、財政如何平衡、照顧如何周全，「而他永遠只有一個答案就是發大財」。

蔡英文也不忘提及，這幾天在電視上看到她的對手鋪天蓋地的買廣告，她批「庶民總統是假的、有龐大資源的國民黨才是真的」，幾十年來台灣民主一路走來，台灣人民就是跟這樣的國民黨在對抗，有龐大資源的國民黨其實都還在，國民黨鋪天蓋地的廣告，「只會讓我們意志更堅定，謝謝他們提醒我們，真正的勝利還沒到來，1月11日一定要去投票」。

(中時 )