台灣人壽秉持以人為本的保險大愛精神，落實公益關懷在地化，特別由企業志工攜手財團法人老五老基金會，陪伴汐止、石碇及深坑地區的經濟弱勢獨居長輩一起到南門市場採買年貨，並提供購物金，讓長輩提前準備過年氛圍，共迎金鼠年。

根據衛福部2018年統計資料顯示，全台列冊在案需關懷的獨居老人人數達約4.5萬名，其中雙北地區的獨居老人人數就達8,600多人，而獨居老人往往因身體退化、無人協助出門等因素，多數只能久居在宅，甚至沒有經濟能力能添購生活必需品，在歲末年終之際更顯孤寂。

台灣人壽觀察也發現，多數獨居長輩因為無法單獨行動，以及沒有適合的交通工具，即使難得外出時，也普遍會「走不久」、「提不動」，使得外出購物成了獨居弱勢長輩過年前的最大願望。

為協助弱勢獨居長輩，能在農曆年前採買年貨，台灣人壽總經理特別發放購物金並由台壽志工陪同長輩到台北年味最重的市場-南門市場採買年貨。志工們除了幫忙推著輪椅提拿購買好的年貨外，也幫長輩精打細算，發揮保險職人鍥而不捨的精神和店家殺價，讓平常捨不得對自己好一點的長輩，也能用最高的CP值買到自己喜歡的東西。不少志工也藉由這次陪伴過程，瞭解長輩在生活中的諸多不便，像看似簡單的付錢、找錢計算過程，對一些失智失能的長輩而言卻是有著極高的困難度。

財團法人老五老基金會區長王淑芬表示，很感謝這次台灣人壽志工的幫忙，讓這些平日難得出門的長輩，也可以感受一下年節的氣氛，且這次活動中有兩位高達90歲的爺爺，在志工攙扶、叮嚀下，都能自行拄著拐杖行走，體驗許久未曾過的感受。

台灣人壽今年將持續各項銀髮公益關懷活動，如祖孫三代健走、不老棒球計畫、史丹福銀髮設計競賽等，推動高齡健康活躍，也降低整體社會高齡醫療負擔。

(中時 )