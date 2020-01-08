一架載運著印尼國家救災總局指揮官的 Mi-35直升機，在完成視察後準備返航，卻發生起飛失敗的狀況，直升機起飛後不久突然失去升力，整個機體壓在附近的汽車上，艱難的盤旋著，之後這架直升機總算安全著地，沒有人員受傷。

Helikopter Mi-35P Noreg HS-7154 Alami Kecelakaan diSangihe (KR)

印尼桑義赫群島(Sangihe Islands)在1月2日發生山洪暴發和土石流，數十所房屋嚴重受損，至少3人死亡，國家救災總局局長多尼·蒙納多中將(Doni Munardo)登上Mi-35直升機前往災區視查與慰問災民。然而就在返航時，直升機才剛起飛沒多久，就出現升力不足的情況，直升機急速下壓，駕駛試著迴避地上的人群，結果擠壓到旁邊的汽車，機輪還不小心勾到其中一輛車，車子被整個掀翻。

Mi-24/35既有強大武裝，也能運載人員。(圖/youtube)

所幸直升機終於成功著地，包括蒙納多在內的機上乘員沒有受傷，僅受了一些驚嚇。之後蒙納多改搭乘新聞台的直升機離開。

直升機飛行員表示，這場事故是突然的天氣變化造成的。

Mi-35是俄羅斯製的武裝運輸直升機，由Mi-24改良而來，它可以攜帶大量武裝，但也有相當大的運輸力，機艙能夠乘座8名乘客。

(中時電子報)