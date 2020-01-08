靈鷲山生命和平大學第二屆冬季實驗學校今在緬甸仰光開學。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山生命和平大學第二屆冬季實驗學校今在緬甸仰光開學。（靈鷲山佛教教團提供）

2020年1月8日，在緬甸仰光，靈鷲山生命和平大學第二屆冬季實驗學校開學，全球菁英齊聚為愛地球貢獻所學，緬甸國師、迪達古世界佛教大學創辦人迪達古長老（Sitagu Sayadaw Dr. Ashin Nyanissara）到場同慶並捐贈大金塔，現場師生及貴賓並共同為澳洲大火罹難者祈福。

現場貴賓雲集，包括緬甸國師、迪達古世界佛教大學創辦人迪達古長老（Sitagu Sayadaw Dr. Ashin Nyanissara），緬甸巴利大學校長鳩摩羅尊者(Bhaddanta Dr. Kumara)、仰光省政府宗教事務暨文化局局長盛莫(U SEIN MAW)、駐台北緬甸經貿代表處代表Dr. Myo Thet 明佑特等人都到場祝福，心道法師帶領大家為澳洲大火罹難者及生靈祈福，美國、英國、中國、緬甸、馬來西亞等8個國家的教授，耶魯、劍橋、北京等11所大學的學生將於近兩周的時間透過研習激盪出生態與科技的轉換行動方案。緬甸皇家樂團在場獻唱祝福歌曲，祈願近兩周的冬季實驗學校課程順利。

迪達古長老（Sitagu Sayadaw Dr. Ashin Nyanissara）表示很高興參加冬季學校的開幕儀式，此次冬季學校的主題「療癒地球」是完全正確的，2500年前，佛陀做出一種藥，可以治癒人心，療癒地球，這種藥便是佛教，佛教從印度向外發展，每一個人都應該學習佛陀的教示：Samadhi(三摩地)專注當下，這個部分可以透過禪修練習；Sila(戒)、把貪瞋癡邪惡的想法移除，就可以得到心的和平，生命和平大學就是要達成這個目的，Banyan(般若智慧)，知道自己是誰，自己的本質，就不會產生邪惡的念頭，也不會起煩惱，迪達古長老表示心道法師做這些事他很高興，因為彼此是從同一棵樹生長出來的，所以要合作，一同消滅地球的疾病。

迪達古長老與靈鷲山開山住持心道法師道情深厚，曾參訪靈鷲山無生道場及世界宗教博物館，對兩處所展示維妙維肖的宗教建築與模型印象深刻，在緬甸弄曼看到心道法師在當地的建設，不管是對教育的重視，對生態的保育在在令他感動，一聽到弄曼大善園寺將來要蓋一座金塔，慨然允諾捐贈金塔，並在今天這個吉祥的日子舉行捐贈儀式。

巴利大學校長鳩摩羅尊者(Bhaddanta Dr. Kumara)說，巴利語有句話說知識與智慧是人類的寶藏，這次冬季學校課程許多專業的教授們都前來傳授自己知識的精華，勉勵學生全力投入，學習課程，將來也能成為人類的寶藏、緬甸的寶藏。

開幕式影片「覺醒的行動」點出地球正在毀滅，唯有覺醒的行動能改變全球氣候危機，心道法師沉重呼籲，澳洲大火這場失控的災難，已經燒掉相當1個丹麥、等於45個香港的面積，是去年亞馬遜大火的4-5倍！我們能做些什麼？宗教彼此連結做環保是我們的使命，讓愛地球成為一個全球性的運動，才能對生態有所幫助。

心道法師感恩全球護持生命和平大學的一切善緣，也提到今年主題「療癒地球－生態與科技的轉換行動」，將運用科技做更多對地球有益的事，並期待透過嚴謹學程規劃、緊密的互動教育，讓師生們能彼此共振出的智慧能量，進而啟動行動方案，讓人類全面反省、修正與改變。

生命和平大學國際顧問團的負責人Michael von Bruck教授表示，由瑞典環保少女桑柏格(Greta Thunberg)發起的「星期五給未來」（Fridays for Future）的運動，吸引年輕一代積極投入，也獲得許多科學家的支持，這些證據都顯示對於生態保護我們現在做的是不夠的，我們必須克服、研究做出可以保護生態的策略。我們必須做出更建設性的東西，教學、實作、禪修跟正念的練習，這不是少數人在做的事，為了全人類我們必須共同努力。

心道法師最後表示，冬季實驗學校是高等教育的一環，規模雖小，卻極具前瞻價值，並懇切邀約大家，不拘何時何地，不拘各種形式，參與並分享此一愛地球、愛和平的療癒行動，從人類教育植入智慧與慈悲的基因，徹底翻轉地球生命共同體的命運。

(中時 )