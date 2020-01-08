翻開民國58年的海山國中畢業紀念冊，確實有一名女學生名叫「淑華」，就讀3年9班。（李侑珊翻攝）

韓國瑜國中畢業照曝光 「擠眉弄眼」表情很有戲。（影/中天新聞）

國民黨總統候選人韓國瑜出身新北市中和區壽德新村，也是新北市海山國中在民國61年的首屆畢業生。韓國瑜也常在公開場合糗自己國中時發生的趣事，「因為偷看前面女同學的小腿，導致功課一落千丈」這段過往卻是遭到熱議。有國中老同學向本報提供畢業紀念冊，證實當年確有男女合班。

韓國瑜自揭變放牛班的故事一出來後，引起各界熱議，黃光芹更是拿出傳記指出其中有一段寫「我前面坐了個叫做『淑華』的女生，腿長得特別好看」，也因此這段常被黑韓者拿來做文章。

不過，也有人把焦點放在質疑韓國瑜讀得根本是男生班，何來女同學？對此，壽德新村曾姓住戶、也是韓國瑜小學同學表示當年真的有男女合班。翻開民國58年的海山國中畢業紀念冊，確實有見到女學生，其中剛好也有一名女學生名叫「淑華」，就讀3年9班。從大頭照中可見到「淑華」當年清秀的樣子，她戴著眼鏡，留著髮禁之下的齊耳髮型。

原來，韓國瑜民國58到61年就讀海山國中，他也曾提到自己國二時就讀214班。另外，針對網友質疑，校方強調民國58學年度確實有2班是就是男女合班。因此推敲韓國瑜可能因為成績退步，國三時就被分到了全是男生的302放牛班，淑華則被分班到309班，以至於兩人在畢業冊上面不是在同一班。

(中時電子報)