一年一度的消費性電子展(CES)7日在拉斯維加斯揭幕，除了各大科技廠商發表新產品，身為第一千金的白宮顧問伊凡卡應邀出席擔任主講人，聚焦重塑員工科技技能，為將來的工作預作準備。她大力宣傳政府與產業合作創造就業，贏得在座1000多位觀眾掌聲。但網友對於她缺乏科技背景卻能與會依舊是止不住酸言，甚至有網友不客氣打臉，稱乍看還以為她是全球最美機器人「蘇菲亞」（Sophia）。

Ivanka Trump speaks at the annual CES technology show amid criticism for her lack of tech qualifications https://t.co/0AflDlRjQS pic.twitter.com/Fj1pAhf70V — Reuters (@Reuters) January 8, 2020

伊凡卡致辭時說，川普與白宮會在未來幾個月公佈一項全國勞動力方針，已有逾400家公司承諾提供超過1,400萬個職能培訓機會，包括蘋果、沃爾瑪、IBM等大企業。她說，政府將幫助藍領階級的勞工跟上快速演進的科技時代。她強調，多數聯邦政府的培訓計畫都不管用，私人企業必需在重塑勞工技能的投資上加把勁。伊凡卡也表示在選才上，不應該只看學歷，而是要將重點放在技能上。

這次CES的主辦人「美國消費科技協會」(CTA)執行長夏皮洛(Gary Shapiro)讚揚伊凡卡的演說，稱：「謹代表這個產業，我們希望與妳合作，我們希望創造就業。」

不過，總部位於華府的「科技女力」(Women Who Tech)不滿主辦單位邀請伊凡卡演講。其中一位投資人富勒頓（Elisabeth Fullerton）寫道：「這對從事科技業的女性是個侮辱。我們在大學努力學習工程學、數學、應用科學。而伊凡卡憑著絕對的特權與背景就直接受邀。顯見重要的不是你的知識，而是你的人脈。」

還有網友更酸，看到她的臉「誤以為她是機器人蘇菲亞」。蘇菲亞是目前能和人類對答較流暢的人工智慧機器人，從眼睛、皮膚、嘴巴、肢體等，無一不像真人，被評為「最像人的機器人」。

(中時 )