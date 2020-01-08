國防部勤務大隊衡山指揮所管理隊黃姓上兵，3年前執勤時將電動車撞壞，黃及其家屬拒賠維修費用2萬元，中校勤務隊長賴俊良於是用部隊特別補助費代支出，但遭檢方起訴，高院維持一審判決，認定不構成貪汙判賴無罪。

高院指出，賴俊良主觀上認為衡管隊隊上官兵都同意在獲獎後將獎金捐出，且其動支使用部隊特別補助費2萬元之目的，是為支付電動車的修繕費用，該電動車是軍用設備，屬公有財產，賴男沒有中飽個人私囊，判他無罪。

(中時 )