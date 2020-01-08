衡山指揮所隊長用獎金幫上兵修車被起訴 二審仍判無罪 21:062020/01/08 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部勤務大隊衡山指揮所管理隊黃姓上兵，3年前執勤時將電動車撞壞，黃及其家屬拒賠維修費用2萬元，中校勤務隊長賴俊良於是用部隊特別補助費代支出，但遭檢方起訴，高院維持一審判決，認定不構成貪汙判賴無罪。 高院指出，賴俊良主觀上認為衡管隊隊上官兵都同意在獲獎後將獎金捐出，且其動支使用部隊特別補助費2萬元之目的，是為支付電動車的修繕費用，該電動車是軍用設備，屬公有財產，賴男沒有中飽個人私囊，判他無罪。 (中時 ) #衡山指揮所 #起訴 #電動車 #獎金 #衡山 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－和大 電動車撐腰外資捧 04:092020/01/04 證券．權證 特斯拉來電 和大、聯嘉迎新單 04:102020/01/06 證券．權證 凱勝綠能 喜迎2020尾牙 04:102020/01/06 產業特刊 凱勝綠能 電動車基地將啟用 01:062020/01/06 生活新聞 綠牌輕型電動機車 3萬有找 01:062020/01/06 生活新聞 《其他電子》外資看好今年業績，致茂抗跌 11:252020/01/06 財經 特斯拉降價交車 刺激陸牌競爭 04:102020/01/07 焦點新聞 盧秀燕：盼本屆任內看到Isuzu量產 04:102020/01/07 財經要聞 沒看錯 索尼發表自家電動車 17:362020/01/07 財經 三星與寶馬 合力推動電動車進入5G世代 20:042020/01/08 財經 社會熱門新聞 情侶太魯閣車震遭遇落石 獲救畫面竟是這樣 - 社會 女人高潮機率僅10％ 男人愛愛敗在這5原因… - 社會 建設公司老闆涉地下匯兌6.2億 嘉義地檢聲押 - 社會 外送大叔把到國中嫩妹 鄉民悲憤：竹科宅宅崩潰！ - 社會 臉書黑韓國瑜假學歷 「美國富商」遭法辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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