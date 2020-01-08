在「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」加速器裡的新創事業群被「盯」的很緊，不只是營運商管理團隊盯著每個團隊的創業細節，還有很多創投基金經理人盯著他們，隨時提問、評估、給予反饋，以及抓緊時間出手投資！

這是亞馬遜AWS在台灣的第一家加速器，今（8）日舉辦第二屆創新科技展示會暨Demo Day，共有13家新創公司上台簡報，席間多是創投經理人，專心聆聽每個細節，因為這些團隊來頭都不小，聯合創新中心營運商執行長楊正秋表示，其中有9位連續創業家，有三成已被創投基金或國發基金投資。經理人們若錯過這一回，下次就要再等6個月了。

該創新中心成立一年多以來，培育兩期共36家新創公司，自進駐培育後，已有5家新創獲得國發基金投資，累計11家新創完成募資。楊正秋表示，大多新創不懂創投語言，溝通起來不在同個頻率，有落差就很難繼續談。為了解決新創問題，聯合創新中心每月安排新創跟投資封閉會議，久而久之新創也熟悉如何解釋商模跟技術，所謂知己知彼，百戰百勝。

不同於大學院校的創業競賽，AWS加速器裡的新創事業創辦人年紀較高，第一屆平均創業年齡44.6歲，此次第二屆平均為38.2歲，楊正秋認為，這些新創事業多有大型企業管理經驗與豐富的行業，有人的前東家是瑞銀、鴻海富士康等等，大幅提高創業成功率。

新北市副市長吳明機今天與會並致詞，表示新北市招商引資今年已超標達到1,099億元，產業競爭力也需持續提升，市府希望能活用新創公司創新技術與能量，推動與產業合作，型塑轉型升級動能，在新北市經濟發展局的協助下，新創已陸續與新北市政府相關單位進行接洽。

(工商 )