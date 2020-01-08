適逢美伊情勢緊張，國安基金在8日召開每季委員會議例會，對於最新情勢，國安基金幕僚小組也提出最新分析報告，不過相較於美伊情勢，國安基金幕僚小組反而在會中特別提醒大陸「債務風險」升高必須密切留意，因為台灣對大陸、香港的出口集中度高達40％，牽一髮動全身，將成為未來影響台灣基本面、乃至於台股的重要變數。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華對此表示，目前看來外資賣超已有相當的收斂，且台灣本身亦有多項基本面利多，台股所受影響有限。在經濟基本面的利多上，阮清華指出，台商回流投資迄今登記累計已有8,400多億，將成為台股及台灣經濟基本面的重要加持；除此之外，台商申請資金匯回的已有475億，其中並有450億已獲准。

不過對於未來的變數，國安基金幕僚則在國安基金委員會議上特別提醒，中國大陸的債務風險升高、造成更大的經濟下行壓力，而台灣有40％的出口量高度集中在中港地區，相關情勢變化未來必須密切觀察，未來對於台股後市，國安基金仍會密切關注。

(工商 )