離總統大選僅剩3天，國民黨候選人韓國瑜最後一次上通告選擇了中天新聞的《新聞深喉嚨》，與主持人王又正一對一深度談話。韓國瑜在會談中，承認自己不是個完美的人，但對自己驕傲的地方在於，他絕對不會貪污。

韓國瑜表示，他對自己最驕傲的地方，就是這一輩子絕不貪污，不論是當北農總經理或是高雄市長，或是以後當選總統，都保證不會貪污。韓國瑜說自己第二個優點是待人真誠熱情。談到過去，韓國瑜也承認：「當然我也不是個完美的人，我年輕的時候脾氣暴躁，又愛喝酒到處混，所以我從不承認自己是完美之人」

韓國瑜也痛批，民進黨在2018年選舉大敗，明明還有一年多的執政時間可以彌補，但這一年來依舊走老路，不斷鬥爭抹黑他，在南港買房子，明明是因為貸款太高，最後只好認賠殺出，賠了300萬，沒想到竟被抹黑是炒房。韓國瑜說，為什麼民進黨要一直黑自己，就是因為抹黑確實有效，反正抹黑他的人也拿不出實質證據。

(中時電子報)