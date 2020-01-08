「毅傳媒」記者出外景的地點是濁水溪畔，最近第四河川局正在疏濬的河段，但被移花接木為李日貴家族砂石。（翻攝毅傳媒）場

「毅傳媒」8日揣測報導「韓國瑜岳父遭控騙證搶地採砂」，引起3家媒體跟進散播不實訊息，80多歲李日貴不忍了，立刻委任律師提告12名記者。其縣議員兒子李明哲還原當年父親經營的砂石場是在西螺大橋這一側，媒體報導的事件是在自強大橋端，當年濁水溪有上百家砂石場，現在選舉一到，變成只剩一家，好像所有事情都是「大通砂石場」做的。

李明哲氣憤說，今天在網路散播的毅傳媒影片畫面是最近第四河川局疏濬的影像，記者出外景，假裝成當年的大通砂石場，整則明明就是造假，欺騙無知的社會大眾，這家媒體以前也沒看過有什麼報導，很顯然就是為了黑韓而來，公信力很差。

李明哲表示，他一再呼籲蔡英文打擊假新聞，但她卻放縱假新聞打擊民眾，特定媒體不斷播放這些訊息，而且大量流傳，用意是什麼？大家心知肚明，無非是要讓韓國瑜在國人的印象變差，「但是今天這個事情和韓國瑜選總統有什麼關係？」

李明哲認為，這個假議題民眾之前都有聽說，媒體杜撰的「村長被打死」事件是假的，也已提告三立電視和名嘴，村長兒子也生氣媒體亂報，但知道的人有多少？不是不願意解釋，是正確的訊息就沒有媒體願意報導，提告也沒甚麼用。

李明哲呼籲越是在激烈的時刻，民眾越要冷靜，民進黨可能是急了，沒有政策可以打，所以只能打潑糞戰， 民進黨也許會有更狠毒的方式，大家都在擔心，「但這個擔心是多餘的，肯定是會出奧步的，而且是很奧、很奧的奧步。」

(中時 )