長久以來，胰臟癌因爲早期難發現，治療方法少、存活期短而被稱作「癌王」。但肺癌專家認為，小細胞肺癌因「發現多晚期、惡化快、易轉移、易復發」等4大特點，加上過去20年治療無進展，病人5年存活率僅6％，低於胰臟癌的9％，是真正的癌王。幸好，免疫治療藥物開啟了小細胞肺癌的治療新契機，和化療併用能加強治療效果，延長有效治療的時間，避免或延緩病症惡化。

每年有1萬3千多人聽到醫師宣判「你得了肺癌」；連續7年，肺癌居國人第一奪命癌。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，肺癌早期症狀不明顯，包括：咳嗽、喉嚨沙啞、胸悶和喘氣等，經常被當作感冒或其他呼吸道疾病，因而很難早發現，獲得正確診斷，超過6成患者發現肺癌的時候已經是晚期。

台北醫學大學人體研究處人研長李岡遠醫師表示，肺癌的種類多，主要分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」。其中，小細胞肺癌在台灣的5年存活率僅6％，比胰臟癌的9％更低，是名符其實的「癌中之王」！

小細胞肺癌在台灣的5年存活率僅6％，比胰臟癌的9％更低，是名符其實的「癌中之王」。（資料來源：衛福部國民健康署2016年癌症登記報告）

為什麼小細胞肺癌這麼惡霸？李岡遠分析小細胞肺癌的凶惡原因，主要有4大特徵造成近六成病人活不過1年：

1.發現得太晚，超過7成病患確定診斷時，已是擴散期，而且96％不適合手術治療

2.癌細胞增生快，30天可以增加1倍，疾病惡化得很快

3.很容易有時候只發現1個腫瘤，卻已經轉移到腦部和骨頭，將近5成患者有腦轉移的現象

4.復發機率高，即使接受化學治療有反應，可是癌細胞分裂快速，會快速產生抗藥性，大部分病人會在6～12個月內復發

台大醫院雲林分院胸腔內科陳崇裕醫師表示，小細胞肺癌在過去20年僅有化療可用，一旦化療失效，病人將面臨無藥可用的窘境。以台大雲林分院近5年小細胞肺癌88位病人統計，超過七成病人確診時癌細胞已經擴散轉移，「這些病人要不放棄治療；即使做了化學治療，平均存活期只有4.9個月。」

幸好，近年免疫治療藥物的出現，開啟了小細胞肺癌的治療新契機，不僅能加強化療的治療效果，也可延長有效治療的時間，避免或延緩病症惡化。

研究顯示，小細胞肺癌患者接受傳統化療，近6成患者無法存活超過1年，但若合併免疫療法，約1/3患者存活可超過1年半。因此，無論是侷限型或擴散型小細胞肺癌，目前醫界普遍共識是化療和免疫療法併用，且免疫療法提早使用，以利病症獲得更好的控制。

根據已發表的臨床試驗結果，對小細胞肺癌治療有效的2種免疫治療藥物是Atezolizumab和Durvalumab，前者已通過衛福部核准使用。每個月藥費約需15萬，建議持續使用。

陳崇裕有一位病人，59歲男性地方民意代表，他在2015年做低劑量電腦斷層檢查結果正常，2019年胸部X光發現異常，最後確診是小細胞肺癌第四期，這位民代多方徵詢最新的治療之後，接受化學治療加上免疫治療，病情獲得控制，能夠繼續為民服務。

圖左至右：台灣肺癌學會理事長陳育民，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟，台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良，台北醫學大學人體研究處處長李岡遠，台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕。（圖片來源：台灣癌症基金會提供）

台灣肺癌學會理事長陳育民醫師表示，小細胞肺癌主要和吸菸有關，因此長期抽菸、有肺炎家族病史等高危險族群，建議定期做低劑量電腦斷層篩檢，並戒除菸酒。

近年肺癌治療已走向精準化和個人化醫療，非小細胞癌、尤其是肺腺癌患者受惠於醫藥快速進展，擁有多種化療、標靶藥物和免疫治療藥物的使用機會，現在連長期沒有新藥的小細胞肺癌，化療併用免疫療法證實能夠控制病情，希望癌友不要放棄希望，勇敢與醫師討論，找出適合自己的理想治療方案。他也呼籲政府可將小細胞肺癌的免疫治療納入健保給付，以嘉惠更多的病友。

(中時電子報)