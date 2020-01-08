中華女排今晚在東京奧運亞洲區資格賽背水一戰，靠著全隊通力合作，直落三輕取澳洲，分組預賽1勝1敗，明日如果泰國也能擊敗澳洲，中華隊就能順利挺進四強。

由於亞洲區資格賽冠軍隊伍才能取得東京奧運門票，中華女排在昨日的分組預賽首戰0比3不敵泰國，因此今日面對澳洲就有著輸不得的壓力，幸好女將們很給力，首局即以25比20勝出，次局2比6落後，教練團隨即改變戰術，拉出一波9比1攻勢，逆轉整個戰局，25比18搶下聽牌優勢。

第3局，中華隊迅速取得8比3領先優勢，並一路拉開差距至17比8，打得對手幾乎潰不成軍，沒想到球員太輕敵，澳洲反擊連得3分，好在及時穩住陣腳，再以8比3攻勢關門，最終25比14拿下勝利。

中華隊攻擊手張瓈文賽後受訪時表示，開賽後在攔網方面速度不夠快，導致打得比較辛苦，接下來在教練的提醒下減少了失誤，加上攻擊方屢屢奏效，才能順利擊敗澳洲，繼續保有爭取奧運入場券的機會。

中華隊明日休兵，泰國如能擊敗澳洲，兩隊就能夠攜手晉級四強，另一分組韓國與哈薩克確定進四強，將在明日爭奪分組冠軍。

(中時 )