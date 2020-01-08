民進黨候選人李昆澤下午也與海內外客家社團領袖，一同在李昆澤競選總部為選戰加油打氣。(李昆澤競選總部提供／洪浩軒高雄傳真)

選戰進入倒數倒數，國民黨高雄市第五選區立委候選人黃柏霖，8日晚間在三民區褒忠義民廟舉辦全國客家後援總會團結大會，絡繹不絕的人潮擠爆現場，競選團隊還特地邀請到國民黨副總統候選人張善政及前總統馬英九到場聲援，現場熱鬧滾滾。

客家子弟黃柏霖表示，他相當感謝客家長輩給予相當多的鼓勵與支持，讓他有機會在高雄市議會做最優質的問政，選舉剩下2天，他呼籲大家集中選票，支持在地的客家子弟，他對選情相當有信心，但還要靠市民朋友栽培，幫他拉票、固票、催票，團結拚到最後一刻，才能贏得勝利。

同區對手民進黨候選人李昆澤下午恰巧也與海內外客家社團領袖，一同在李昆澤競選總部為選戰加油打氣，客家社團領袖們表示，客家女婿李昆澤，具備客家擇善固執的硬頸精神，因此共同聲援連署，全力支持李昆澤。

李昆澤表示，身為客家女婿，推廣客家文化是他在立法院的重要工作，他成功促成交通部與客委會合作，將觀光旅遊活動納入客家小鎮作為宣傳重點，讓旅客到客家小鎮進行深度旅遊，體驗客家文化風情，未來他會在立法院持續努力，不會辜負客家鄉親期待。

(中時 )