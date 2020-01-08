美國跟伊朗發生衝突，國際間都好奇是否會因此發生第三次世界大戰？國民黨總統候選人韓國瑜今天接受中天《新聞深喉嚨》時表示，除了注意油價影響我國物價之外，美國關注焦點也可能從東亞抽離，亞洲的均衡會不會被破壞或影響，海峽兩岸會不會出現壓力跟衝突，國安單位都應該隨時應對。

韓國瑜今天在節目上大談國際局勢議題，韓國瑜認為，就算美國跟伊朗有直接的軍事衝突也不會有第三次世界大戰，他認為除非把俄羅斯跟中共兩大強權也捲進去才會發生，他也強調，美國總統川普也準備要針對伊朗情勢發表的國政說明，可以先看看美國將如何打算，看他們決定要投入怎樣的力度跟強度。

韓國瑜分析中東局勢，他說中東現在變成「火藥庫」，而這個火藥庫不會熄火，可能陸續還是會發生大衝突跟小衝突，火藥庫雖不會熄火，但不至於演變成「無限戰爭」；俄羅斯很重視敘利亞，不可能讓敘利亞被侵略，而中共在其中的態度又是如何，有待觀察，但「美國不跟有核武的國家打仗」，比較可能採取代理人戰爭。

對於美伊衝突對台灣的影響，他認為首先必須關注原油價格的問題，原油如果高漲，雖然契約用油不會變動，但是期貨市場的原油肯定會有變動，我們即將要過年了，大家都要買東西，油價如果上漲肯定也會讓物價上漲，政府應該即時因應，確保穩定物價。

至於兩岸政治局勢部分，韓國瑜認為美國如果真的走上與伊朗正面衝突，那他的目光肯定會從東亞轉移去中東，對東亞局勢關注會弱化，必須注意是否影響東亞的均勢，不可否認的是中國大陸仍是在軍事、經濟、國際影響力方面都對東亞來說都是最有影響力的，他希望台灣在選舉完之後，台灣內部可以「和諧」，兩岸也能「和平」

(中時 )