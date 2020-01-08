國民黨總統候選人韓國瑜今（8日）又被某週刊爆料2017年左右打算全家移民加拿大。對此，韓陣營表示，證明韓國瑜沒有雙重國籍。該爆料被指是一個無聊且不用功的荒謬劇本。北市議員游淑慧更指出：「奇妙的巧合，1月11號，韓國瑜命運轉折點」。

游淑慧在臉書指出：「#2017年的1月11號是韓國瑜再次踏入政壇的轉折點，那一天他宣布請辭北農總經理，第二天隨即宣布參選國民黨黨主席。

經過四個多月的全省宣揚理念，雖然最後沒有當選，但韓國瑜的魅力和對國民黨的政見，已經讓很多人印象深刻。」 接著「2017年9月，他也成為國民黨高雄市黨部主委。2018年4月遷籍高雄市林園區，5月在初選勝出並代表國民黨參選高雄市長⋯⋯」

游淑慧提問：「2017年如果韓國瑜想要移民加拿大，又何必重返政壇？」直指該報導是「黑韓無極限、黑韓無良知」。

對於「2017年1月11日韓國瑜決定重返政壇，三年後、2020年1月11日，他即將接受全國人民的選擇⋯」，游淑慧感覺這真是「奇妙的巧合，1月11號，韓國瑜命運轉折點」。

(中時電子報)