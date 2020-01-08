民進黨副總統候選人賴清德（右二）8日晚間出席「勇敢自信．護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會，相挺新竹市立委候選人鄭宏輝（左一）、新竹縣第一選區立委候選人周江杰（左二）、新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方（右一）。（羅浚濱攝）

蔡英文總統、副總統候選人賴清德「勇敢自信・護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會8日晚間在新竹縣政府前登場，拉抬新竹縣、市3席立委候選人周江杰、鄭朝方、鄭宏輝等人選情，及總統、區域立委及政黨票聲勢，不僅總統要連任、國會也要過半。

晚會開始，先由新竹市立委候選人鄭宏輝、新竹縣第一選區立委候選人周江杰、第二選區立委候選人鄭朝方先後致詞，鄭宏輝表示，全世界都在看台灣的選擇，也懇託民眾努力幫忙拉票，讓總統連任、國會過半。

周江杰則說，兩天後的選舉，民眾可以選擇與中國談判得到短暫的安全，另一種則是深化台灣經濟能力，鞏固民主自由，他即使騎著腳踏車也會與強勁的對手戰到最後一兵一卒。

鄭朝方則喊出「20挺20」，年滿20歲的年輕人一定要出來投票，他說，新竹縣有很多建設和福利需要被重新架構，國家政策要用新的思維來推動，他當場也用手語教學「感恩的心」並獻唱，呈現新世代政治工作者的風格。

基隆市長林右昌也前往助選，他說基隆的勝利方程式就是蔡英文總統、林右昌市長和蔡適應立委，新竹縣市也有改變方程式，請大家努力拉票。

內政部長徐國勇、民進黨主席卓榮泰等人、副總統候選人賴清德等人也為3席立委努力拉票，卓榮泰也指出，不僅區域立委要全壘打，政黨票也要投民進黨，14就是一世，老天爺給民進黨這個號碼，「立誓守護台灣是一世的工作。」

(中時 )