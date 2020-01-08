知名折江菜名店「永福樓」去年歇業後，該店面會有哪家業者承租也成為外界關注焦點，最後於去年12月初傳出由台灣本土服飾品牌NET以320萬承租，如今最新實價登錄數據揭露，該店面將以前3年月租320萬元，並分4階段調整租金，的確比先前永福樓傳出的租金價格砍半。

永福樓2019年2月結束營業，據傳就是不堪高達600多萬的月租金，加上現代餐飲習慣改變，才會讓這間40年折江菜名店選擇熄燈。沒想到該店面閒置8個月後，市場傳出該店面由NET以320萬月租金出租。

據《ETtoday》報導，最新實價登錄揭露，永福樓3層樓店面、總坪數781坪，一次租約12年，前3年月租金320萬元，第4年月租金調至330萬元，第7年月租金340萬元，第10年月租金350萬元，每3年漲幅約3％，加總12年總店租高達4.82億元。

不過，若以當時傳言永福樓月租金600萬元來看，12年下來總店租7.2億元，若以每坪租金來看，等同租金打對折，台灣房屋智庫經理陳炳辰就指出，東區景氣下滑讓店面空置率攀高，是迫使房東降租的主因之一，此外，能一次出租每層200坪空間、租期長，也是壓低總租金的原因之一。陳炳辰分析，若拆成每坪租金來看，1樓租金落在6000~7000元，與東區路邊店萬元行情來看也打6折出租

東區發展協會理事長韓修和提到，永福樓租金震撼周邊行情，附近的西班牙平價品牌ZARA將在明年中旬租約到期，統領百貨是否願意降租，到時又將掀起東區高租金的討論話題。

(中時電子報)