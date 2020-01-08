為求下架蔡政府，國民黨副主席郝龍斌昨天透過臉書呼籲，藍軍每一席都很重要，選民手上毎一張票更重要，所以一定要集中選票「讓藍軍最強的候選人當選」；他強調，像是參選花蓮縣立委的蕭美琴，不但是新潮流，更是蔡英文的姊妹淘，「拉下蕭美琴，就是痛擊蔡英文。」這席發言，已讓花蓮基層湧現一股「支持最強藍營候選人」的聲浪。

選戰倒數，泛藍分裂的花蓮戰區，選情持續緊繃，3位主要候選人步步為營，在議題上，互有攻防，無黨籍傅崐萁有「國政配」情義相挺。

由於花蓮屬國民黨鐵票區，蕭美琴尋求連任，黃啟嘉則是有國民黨後盾，最後一刻，傅崐萁表態參選，攪亂一池春水。不過傅崐萁直接訴求選民「我是正藍」，過程中有張善政力挺，到前幾天韓國瑜、張善政與傅妻縣長徐榛蔚同框開直播，催化藍軍選票移動的可能，也讓傅吃下定心丸。

有人說傅崐萁「變了」，他不諱言也自我調侃「花蓮年輕人好像不怎喜歡我」。不久前接受年輕人要約到手搖店「打工」，整場「萌萌的」，五分鐘影片中「萁萁」從接待客人、搖茶，還上臉書跟臉有互動，受到年輕朋友按讚。

昨天，郝龍斌更透過臉書喊話強調，在選戰最後關頭，為了對抗這個貪腐獨裁的政權，總統全力支持韓國瑜。韓國瑜當選之後，藍軍在立法院一定要過半，政務才能有效推動。

因此，郝龍斌說，不止藍軍每一席都很重要，選民手上毎一張票更重要，「我們一定要集中選票，讓『藍軍最強的候選人當選』，拉下民進黨，藍軍席次極大化，選票一定要集中化。」

郝龍斌更點名與傅崐萁競爭立委的蕭美琴說，新潮流吃香喝辣，肥貓處處，浸蝕國本，而蕭美琴不但是新潮流，更是蔡英文的姊妹淘，拉下蕭美琴，就是痛擊蔡英文。

此外，郝龍斌也提到，彰化最有能力對抗民進黨的蕭景田，對手也是新潮流，請大家務必集中選票，支持蕭景田。

(中時 )