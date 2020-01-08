李翁月娥的孫子、孫女下跪催票。（張鎧乙攝）

李翁兩位孫子女上台自我介紹後，表示指有人在背後說他奶奶的壞話，人在做天在看，人要有良心，阿嬤是世界上最好的阿嬤，希望大家不要被對手悲情牌騙，兩人隨即跪下。（戴上容攝)

立委決戰倒數，與藍營結盟的無黨籍新北市第三選區立委候選人李翁月娥8日晚間7時許，於三重向日葵廣場舉行「韓國瑜、李翁月娥三重大團結」造勢晚會，李翁月娥兩位孫子淚灑台上，講到激動處更下跪懇請賜票，不要抹黑阿嬤，氣氛感傷令人同情。

李翁兩位孫子女上台自我介紹後，表示指有人在背後說阿嬤的壞話，人在做天在看，人要有良心，阿嬤是世界上最好的阿嬤，希望大家不要被對手悲情牌騙，兩人隨即跪下，李翁月娥趕緊將兩位孫子扶起，孫女淚灑台上。

李翁月娥隨後拿起麥克風表示，幾日前市議員李余典在LINE群組放黑函，李翁表示她已經報案，從今天起她不會再回應黑函問題，她希望這世界是正能量，大家把政策拿出來講。

李翁逐一澄清黑函內容，李余典指稱她投資貴族學校，李翁劍指向李余典女兒李旻蔚讀得是聖心中學，學費高昂；另針對炒地皮問題，則指李余典才擁有三重最貴的地。

(中時 )