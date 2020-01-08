台灣內衣業龍頭華歌爾歷經半世紀在台深耕，今年邁入50周年，台灣華歌爾第三代總經理陳均輝宣佈，在歷經一年測試將在台灣啟動3D AI體型檢測，預計在全台主力百貨店開出20場快閃體驗店，提供會員與消費者體驗3D AI檢測體型並進一步建議與推薦內衣款式。

陳均輝強調，近十年來台灣實體內衣業受到電商與快時尚衝擊，整體業績萎縮約近10%，而UNIQLO分釋最大，透過科技、體驗與策展，有助招募新客，台灣華歌爾自去年底陸續測試多場，就有逾七成新客體驗AI檢測，並進而推動新款內衣Good Fit業績逾倍數成長。

台灣華歌爾為台、日合資各50%，走過半世紀，陳均輝強調，資源與資訊均互相分享，不僅擁有自有廠分別於台灣桃園廠、去年自上海遷移至柬埔寨廠，他說今年柬埔寨廠即可投產，除了自有廠供應貨源外，日本華歌爾越南廠亦供應部分貨量，陳均輝指出，台灣內衣市場規模一直維持200億上下，即使電商與快時尚衝擊亦屬稀釋，整體規模沒變，為迎戰快時尚，華歌爾認為專業機能性是最大優勢。

台灣華歌爾自2014年起成立人因科學研究室，用科學方法蒐集各年齡層體齡數據，並於去年3月首推既舒服且能兼顧集中機能性的內衣系列Good Fit，且銷售大幅成長150%，九月再續推新款亦有倍數成長，而全新的「3D AI體型檢測」服務，亦是華歌爾不計成本研發投入，透過8秒掃描身體50萬個點迅速檢測出消費者的體型數據並結合人因科學研究室大數據，智慧推薦適合身型產品，並成為CRM資料庫，目前華歌爾在台擁有近百萬會員資料庫，也成為反攻電商與快時尚衝擊的最大利基。

此外，也因3D AI體型檢測新技術而接觸到傳統實體零售最不容易接觸到的新年輕族群，華歌爾台灣協理呂宗賢指出，光是去年年兩場體驗測試即有高達34%是30歲以下女性，華歌爾以往主力客層都是40歲以上，預期在新科技與新款式內衣挹注下有助業績反攻再登新高峰。

(工商 )