美國總統川普與夫人梅蘭妮2018年耶誕節後曾造訪這次被伊朗飛彈擊中的阿薩德空軍基地，副總統彭斯去年11月感恩節也到該基地替士兵打氣。根據英國廣播公司（BBC）報導，阿薩德機場規模之大，裡面有電影院、電影院、游泳池、速食店，甚至還有兩條公車路線。一些士兵甚至戲稱這裡是「杯子蛋糕營」（Camp Cupcake）。

US airbase in Iraq hit by rockets - reports https://t.co/FEyezAczET — BBC News (UK) (@BBCNews) January 7, 2020

阿薩德機場是伊拉克軍隊在1980年代建造，位於巴格達以西約180公里的沙漠中。但是2003年美國入侵之後，它成為美軍在中東最大的基地，設施也被翻新。

BBC記者普爾（Oliver Poole）表示，整座設施「就在沙漠正中央，周圍只有灌木叢、沙子跟石頭，不過當你進入美軍管轄的範圍，路況就變得非常好，他們試圖把這裡打造成美國市郊小鎮的模樣。」

美軍在2009到2010年間，將阿薩德空軍基地交還給伊拉克部隊後，隨著激進組織「伊斯蘭國」（IS）控制了周圍的安巴爾省，基地頻遭攻擊，設施也跟著遭殃。2014年美軍出兵攻打IS，阿薩德基地再度「回春」，但據一位美軍飛行員說法，「跟之前比起來只恢復一小部份的水準。」

目前阿薩德空軍基地約有1500位美軍與盟軍。儘管伊拉克國會在本周投票通過，要求美軍全數撤離，不過川普對此表示：「除非把錢還給我們，否則我們不會離開。」

遭到伊朗飛彈襲擊的另一個基地是相對穩定的埃爾比勒基地。這裡駐了來自13個國家約3,600多名士兵。

(中時 )