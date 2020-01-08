MIC資策會表示，CES開展至今，開放式創新席捲各大廠，而智慧車也容納更多ICT技術，台灣業者可以加以把握。

MIC資策會副所長洪春暉表示，今年CES中，幾乎所有大廠都強調開放的創新體系，或生態體系與跨域合作，如何有效整合、利用策略合作或與外部資源整合，是業者能否利用此波創新風潮加速成長的關鍵。

另一亮點則是智慧車的進展，資策會MIC表示，傳統汽車業者、車電供應鏈業者、ICT業者，將ICT導入智慧車的重點彼此不同，汽車業者強調使用者體驗的強化，對於智慧車、智慧移動的關注多從駕駛者、使用者角度著手，ICT業者則強調技術規格、產品效能與異業合作，可預見各大車廠將從汽車製造業、演進為交通移動服務業，轉型過程中勢必需要更大量的ICT軟、硬體技術投入，對於有意跨足汽車領域的台灣ICT業者是好消息。

而在AI方面，資策會MIC表示，除晶片業者將AI作為本次展會主軸，也可看到多數系統業者已開始實際運用AI於各領域，從家庭中的電器、電視，甚至健康照護到汽車、工廠等，新興應用開始落地並進入實際商用階段。

另外，CES中也可看到次世代多元人機介面產品逐漸商用化成型的趨勢，次世代多元人機介面應用潛力高，預測是未來5～10年的科技焦點。隨著近年互動式語音介面崛起，CES有不少廠商開始將雛型產品商業化、試水溫，如仿生機器人便鎖定銀髮族陪伴，或發展教學與商務的特定人機介面任務，藉此加速產品與技術的優化。雖然整體技術挑戰性極高，仍觀測到其發展潛力持續吸引眾多新創業者爭相投入。

(工商 )