泰銖兌美元匯率自2018年中來持續升值，去年底更升破30泰銖大關創6年半新高，迫使泰國行考慮干預，避免強勢泰銖衝擊泰國出口與觀光業。雖然泰銖匯率從元旦到周三已累計貶值約2.5％，但專家認為央行很難扭轉泰銖的強勁走勢。

泰銖兌美元匯率周三亞洲盤貶值約0.5％收30.27泰銖。泰銖去年4月底升破32泰銖後持續走強，12月25日更升破30泰銖大關至29.56泰銖。去年最後1個交易日收29.76泰銖。

泰國央行周二表示對泰銖逾半年來強勁升勢感到不安，必須持續監視泰銖匯率走勢，並考慮採取包括鼓勵資金流出等多項措施來為泰銖降溫。若有必要，會祭出更多措施來達到降溫目的。

儘管央行周二宣示其決心後，泰銖匯率應聲走貶，但專家認為央行很難扭轉強勁的泰銖升勢。

金融時報報導，瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）報告指出在泰國家庭儲蓄持續上升、中國大陸觀光客增加、和全球貿易復甦之下，泰國央行將難以抑制泰銖的升值走勢。

對於去年泰銖兌美元匯率創1996年來首次以超過30泰銖水準封關，法興分析師容克斯（Kit Juckes）形容泰銖是從匯市的壞小子變身成資優生。

去年泰銖兌美元匯率升值9％為最強新興市場貨幣之一，促使泰國央行去年2度降息，把基準利率從1.75％調降至1.25％來為泰銖降溫。

因為強勢泰銖衝擊泰國出口，其去年11月出口年跌7.39％創2016年1月來最大跌幅，讓泰國央行表示持續對強勢泰銖感到憂慮。

巴克萊外匯與新興市場宏觀策略研究部主管亞格拉瓦（Ashish Agrawal）認為投資人可能會因為央行的警告而不會一味押注泰銖升值。在央行可能採取更多措施來干預匯市之下，他預期泰銖兌美元匯率未來幾季會溫和地貶值。

(工商 )