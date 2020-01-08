中美貿易戰第一階段協議達成共識，國際主要指數擺脫2018年以來的陰霾，許多股市更創下高點，台灣便是其中的佼佼者，同時更受到去美化轉單效應及資金回流優勢，帶量台股創下波段高點，挑戰歷史高點指日可待。

由於避險情緒下降，避險類商品如黃金、日圓、公債走勢疲軟，反觀聯準會對於升息的態度不繼續堅持，弱勢美元下讓非美貨幣有所表現，其中英鎊更是在長期低迷中物極必反，首相強森獲得極高的支持率，此外，澳幣等原物料貨幣也相當有戲可看，是2020年的潛在明星球員。

群益期貨第四年舉辦「新春不打烊」活動，每年都吸引許多客戶熱情參與，今年祭出高額獎金吸引新舊客戶，於新年期間交易海期商品每滿15口或外匯商品每滿5手，即可獲得中獎率100％「鼠錢刮刮樂」一張，最高有機會獲得8,888元，特別加碼送出多隻iPhone 11，交易愈多拿回獎金就愈多，還有機會替自己換新手機新氣象。

新年期間群益期貨四大名師也將參與「直播不打烊 點數大FUN送」系列節目，陪伴客戶在台灣封關期間，仍能掌握全球市場行情，不用花錢就能聽到四大分析師攜手期貨桌曆美女，一起帶來最精闢的全球市場投資分析，以及各種性質的期貨商品課程，於每日節目中透過搶答留言方式與觀眾們近距離互動，預計送出贏家名人堂交易點數25,000點，讓客戶可以在家一起學投資、拿獎金，多項好禮讓你拿不完。

最特別的是，今年群益期貨員工與知名攝影團隊「第四道牆」攜手打造前所未有的期貨微電影「看見．真心」，在歷經半年的準備與拍攝後，將於2020正式發表，屆時將展開全台巡迴首映會。

群益期貨總是為客戶著想，為提供國內投資人最即時的24小時全球市場訊息，持續推出各種不同理財投資活動，以及深獲好評的專業直播課程，領先同業的創新作法，深受投資人喜愛，海外期貨交易首選群益，期望在新的一年，仍將秉持回饋投資人的理念，為投資人送上更多好彩頭。

(工商 )