對於台灣2020年的經濟展望，法國外貿銀行經濟研究部以「一枝獨秀」4個字，簡單扼要、大大突顯！

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）指出，當前台灣的經濟增長位居「亞洲四小龍」之首，2019年是如此、2020年還是如此。除了出口的態樣在改變，從往昔高度依賴中國大陸，逐漸轉為更多元化，輸美、往歐、向東南亞都看的到，政府政策及科技產品週期轉好，同樣帶給經濟增長在全球不確定性的大環境中，得以穩當維持。

市場呈現多元化，尤其是出口和旅遊業，是法外貿銀估測台灣經濟2020年的新面貌，舉例旅遊業方面，來自東協地區、日本和南韓的遊客比例，由2014年的36％至2019年上升到49％，東協遊客占比由2015年的14％躍升至2019年的22％，日本和南韓的遊客由22％增加至28％，中國大陸遊客數量在連續三年下降後也出現反彈，2019年遊客增長率繼續達到9％新高，估計這一趨勢2020年仍將持續。

企業投資動能強勁，也是台灣經濟2020年的活力來源，艾西亞指出，政府政策持續推動投資增長，外商直接投資（FDI）占GDP比重連續兩年增長，並超越韓國，由2017年的1.3％升至2019年的2.2％，亦促成台灣成為亞洲發達經濟體中，唯一資本支出增速加快的市場。

(工商 )