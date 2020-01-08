為培養國中小學生具備全球溝通力，台南除了CLIL英語沉浸教學外，今年計畫透過與國外師培學校、機構合作，引進國外大學生、老師前進台南校園。崇明國小今天呈現「國際教育答客問」快閃活動，西班牙籍、美國籍、南非籍外師分享家鄉文化及美食，小朋友以英文介紹台灣美食，教育局長鄭新輝也以英語問答，吸引小學生搶答，當場並致贈小紅包。

鄭新輝表示，近5年來，台南市學校國際交流超過1000校次、累計17國，學校本位國際教育課程與教學方案也累計70校次、超過100件次，目前除了106學年度起推動學科內容與語言整合學習，中長程計畫，也規畫將與國外師培大學或機構合作，以台南做為國外服務或海外實習地，將國外文化帶進台南校園，增進學童全球溝通能力。

向來重視雙語學習的崇明國小，除了融入食育，並在課間進行全校性活動，校長王海秀指出，崇明國小重視學生英語聽說能力培養，國際教育推動從文化體驗、雙語課程到品格教育。定期課程方面則有西班牙籍國際志工以說故事帶入文化與品格；南非籍外師將英語融入課程，美籍外師提供具學術思維的扎實課程，培養孩子獨立思考與答辯能力。

此外，崇明國小也時常推動定期與非定期的英語相關活動，更將廁所變身為兼具校本及英語的學習步道，讓國際教育融入日常生活。

教育局指出，台南市長黃偉哲市重視教育扎根，培養學生全球溝通力更是台南教育政策推動的重點方向。各校實施雙語教育和國際教育的方式相當多元，例如學甲國中以SARS為例導入相關國際學習，崇明國小則是利用下課時間安排英文答客問，拉近學生與外師互動的機會，強化學生國際素養與英語表達能力。

(中時 )