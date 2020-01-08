台北市松山區8日晚間驚傳雙屍命案。晚間9時許，警消獲報，民權東路三段某大樓，有一對年約20多歲男女陳屍屋內，其中1人脖子有疑似不明勒痕。松山警方已封鎖現場調查中。

據了解，今晚死者友人因聯繫不上心情鬱悶的友人，上門察看，驚見2人已無生命跡象，嚇得趕緊報案。

經初步調閱監視器，以及現場跡證，暫時排除外力介入。至於詳細死因，仍待相驗釐清。

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