北市年輕情侶陳屍屋內 脖子有疑似不明勒痕 22:082020/01/08 中時電子報 湯萱樂 、中國時報、 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市松山區一棟民宅晚間經傳有男女陳屍屋內，疑似輕生。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松山區8日晚間驚傳雙屍命案。晚間9時許，警消獲報，民權東路三段某大樓，有一對年約20多歲男女陳屍屋內，其中1人脖子有疑似不明勒痕。松山警方已封鎖現場調查中。 據了解，今晚死者友人因聯繫不上心情鬱悶的友人，上門察看，驚見2人已無生命跡象，嚇得趕緊報案。 經初步調閱監視器，以及現場跡證，暫時排除外力介入。至於詳細死因，仍待相驗釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #陳屍 #屋內 #輕生 #疑似 #男女 #勒痕 #雙屍 #松山 #民權東路 #命案 #排除外力介入 也許您會感興趣 推薦閱讀 交往2個月啪不到5次 她問原因網勸快逃 11:372020/01/04 日常 按摩師應召摩鐵玩3P 「撐太久」慘遭醋男「斷筋」 10:432020/01/05 社會 內湖驚傳3屍命案 男疑勒斃妻兒再自傷 15:582020/01/05 社會 哥哥欠債像無底洞！明道入行就為還債 17:352020/01/05 娛樂 明道震驚哥哥一家過世 心痛發聲明「非常震驚難過」！ 19:092020/01/05 娛樂 每月都給生活費 明道哥哥還是走上絕路！ 21:162020/01/05 娛樂 年邁雙親為大兒子「做這讓步」 明道胞兄仍攜妻兒赴黃泉… 10:592020/01/06 娛樂 嫩男戀大32歲富婆被看衰 7年後曝現況 14:362020/01/08 日常 南韓首起不明原因肺炎疑似例 患者為中國籍女子 19:282020/01/08 國際 魯莽又沒有同理心 男闖民宅直播送肉粽 遭判拘役50天 20:432020/01/08 社會 社會熱門新聞 北市松山驚傳男女陳屍屋內 疑似輕生 - 社會 情侶太魯閣車震遭遇落石 獲救畫面竟是這樣 - 社會 建設公司老闆涉地下匯兌6.2億 嘉義地檢聲押 - 社會 大叔外送嫩妹吃五次 爸媽發現氣炸 - 社會 女人高潮機率僅10％ 男人愛愛敗在這5原因… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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