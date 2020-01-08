歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天表示，2019年是有紀錄以來第2高溫的一年，而史上最熱10年也在去年劃下句點。

哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，C3S）公布的數據顯示，去年全球氣溫僅次於因強烈聖嬰現象（El Nino）使氣溫攀升的2016年。

哥白尼氣候變化服務表示，2019年的均溫只比2016年低了百分之幾度，紀錄上最熱的5年全出現在過去5年，自有紀錄以來，2010至2019年這期間是最熱的10年。

2019年全球氣溫比1981年至2010年的均溫高攝氏0.6度，過去5年地球氣溫比工業革命前增加攝氏1.1至1.2度，去年是歐洲最熱的一年。

哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普（Carlo Bunotempo）說：「2019年又是異常溫暖的一年，事實上，根據我們的資料顯示是全球有史以來第2高溫的一年，當中不少個別月份的氣溫都破紀錄。」

哥白尼氣候變化服務表示，大氣中的碳濃度在2019年持續增加。

(中央社)