又難產了！延宕超過1年的張榮發文教基金會改選大戰，在部分董事杯葛下，再度宣告難產，選不出新任董事。張榮發文教基金會說明，依照財團法人法，董事改選為特別決議，出席人數須超過三分之二（10位董事出席），但今日因14位董事僅有8位董事出席，故未能完成董事改選議案。

除了董事改選難產，現場還出現董事暴走的意外插曲。某位董事於開會前無預警欲帶4位律師進場開會，並刻意請媒體到場「見證」，現場會務人員向其說明董事本人是可以進場開會，但其律師則因不具董事身分則不得入場，該位董事旋即在場外向媒體大聲咆哮，大罵「為何不讓其進入開會？」

張榮發基金會解釋，即使今日讓該位董事偕同4位律師進入，出席董事人數也只有9人，無法達成特別決議需三分之二董事出席之門檻，仍然無法順利完成改選，可見該位董事明顯以律師不能進場為由惡意杯葛會議，且刻意讓外界及媒體誤以為基金會不讓其進入開會，張榮發文教基金會對此深表遺憾，也表達希望能儘快選出新任董事，讓基金會業務回歸正軌。

據了解，有鑑於董事改選遲遲未有結果，張榮發基金會曾向教育部申請改選由特別決議改為普通決議，惟並未核准，也持續與董事們溝通，希望用智慧化解爭議。

張榮發文教基金會於今日召開董事會，會中依據「財團法人法」通過民國109年度工作計畫及經費預算，並通過內控及稽核制度等議案。至於關鍵的董事改選案，由於現任董事任期於2018年12月17日屆滿，因此今日特別將此案列為討論的第一案。

(中時 )