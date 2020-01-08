專業半導體通路商倍微科技（6270）今（8）日公佈108年度12月份集團營收（合併大陸子公司）為新台幣2.76億元，較108年11月份營收新台幣2.67億元成長3.21％，較107年同期新台幣2.47億元成長11.77％。全年度累計營收為新台幣31.49億元，年增2.41％。

(工商 )

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