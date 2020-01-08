倍微12月營收2.76億元 雙率雙升 22:272020/01/08 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 專業半導體通路商倍微科技（6270）今（8）日公佈108年度12月份集團營收（合併大陸子公司）為新台幣2.76億元，較108年11月份營收新台幣2.67億元成長3.21％，較107年同期新台幣2.47億元成長11.77％。全年度累計營收為新台幣31.49億元，年增2.41％。 (工商 ) #新台幣 #年度 #成長 #12 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 新台幣強勢 美元保單再翻紅 04:092020/01/04 財經要聞 今天各地晴朗 周三鋒面報到北部恐剩11度 08:302020/01/05 生活 三星2／11上午11時發表新一代Galaxy S 旗艦手機 19:252020/01/05 國際 群益證券看本周指數區間11,900-12,300點 09:012020/01/06 財經 全家攜手鮮乳坊 首推手作蛋捲禮盒搶市 20:502020/01/06 財經 歐元區12月服務業PMI 升至50.9 23:342020/01/06 財經 外資愛台灣！ 去年淨匯入逾158億美元 5年最多 04:102020/01/07 金融．稅務 朱立倫：1月11日出來投票 支持才不是空的 11:112020/01/07 政治 《類股》比特幣挑戰8字頭，挖擴股喜翻紅 11:592020/01/07 財經 陸12月外匯存底增加123億美元 16:522020/01/07 財經 財經熱門新聞 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 即時 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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