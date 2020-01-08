美伊關係緊繃 避險需求激增 22:282020/01/08 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊衝突升溫，上周美總統川普擊斃伊朗將領後，伊朗展開復仇，投擲10多枚火箭轟炸美軍駐伊拉克基地，消息衝擊之下，造成股市、油價再度飆升，避險商品黃金、日圓也大漲。市場擔憂美伊衝突是否繼續擴大，演變成一發不可收拾局面。 統一期貨指出，未來日圓因事件發展而劇烈波動，投資人需留意風險，建議多放幾倍保證金，且做好資金控管。目前美股風險升溫、波動高，國內也有發行美股相關槓桿、反向ETF，可操作低槓桿的ETF商品。 (工商 ) #美伊 #伊朗 #美股 #商品 #風險 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊衝突 戰爭概念股剽悍 04:092020/01/04 財經要聞 美伊升溫 中東戰爭隨時引爆 04:102020/01/04 兩岸要聞 美伊緊張 油價年前看漲 04:102020/01/04 財經焦點 美伊情勢緊張 日在野黨憂自衛隊赴中東 17:082020/01/04 國際 美伊衝突恐升級 華爾街警告股市將震盪 16:412020/01/04 財經 美伊衝突引市場恐慌 陸股當周上揚 18:402020/01/04 財經 中國大陸不希望美伊開戰，擔心重創一帶一路戰略 21:502020/01/04 國際 美伊衝突升 油金攀新高 23:092020/01/04 財經 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 即時 永福樓店址砍半出租 竟讓東區行情大崩壞？ - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。