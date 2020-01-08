美伊衝突升溫，上周美總統川普擊斃伊朗將領後，伊朗展開復仇，投擲10多枚火箭轟炸美軍駐伊拉克基地，消息衝擊之下，造成股市、油價再度飆升，避險商品黃金、日圓也大漲。市場擔憂美伊衝突是否繼續擴大，演變成一發不可收拾局面。

統一期貨指出，未來日圓因事件發展而劇烈波動，投資人需留意風險，建議多放幾倍保證金，且做好資金控管。目前美股風險升溫、波動高，國內也有發行美股相關槓桿、反向ETF，可操作低槓桿的ETF商品。

(工商 )