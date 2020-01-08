美伊衝突仍未解決，市場對美股態度轉趨謹慎，投資人賣出能源類股，導致能源類股走跌，拖累美股走勢，惟受到美國ISM非製造業指數回升至55，以及美國貿易帳表現優於市場預期帶動，美股跌幅收斂。

富邦期貨認為，近期全球股市持續受到美伊衝突影響而持續走弱，但又在經濟數據好轉之下出現支撐，進而導致全球股市呈現震盪，惟考量後市美元指數仍有望走弱、經濟數據可望好轉，長線國外指數期貨行情仍可期。

(工商 )