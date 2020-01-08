美伊紛爭未解 全球股市震盪 22:272020/01/08 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊衝突仍未解決，市場對美股態度轉趨謹慎，投資人賣出能源類股，導致能源類股走跌，拖累美股走勢，惟受到美國ISM非製造業指數回升至55，以及美國貿易帳表現優於市場預期帶動，美股跌幅收斂。 富邦期貨認為，近期全球股市持續受到美伊衝突影響而持續走弱，但又在經濟數據好轉之下出現支撐，進而導致全球股市呈現震盪，惟考量後市美元指數仍有望走弱、經濟數據可望好轉，長線國外指數期貨行情仍可期。 (工商 ) #股市 #美股 #指數 #全球 #全球股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》全球股市有過熱風險嗎？ 04:102020/01/06 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－2019美股創高 帶旺全球股市 04:102020/01/06 證券．權證 道瓊破月線前 中性偏多看待 16:212020/01/06 財經 美伊衝突升溫 油金續漲全球股市跌 23:592020/01/06 財經 美伊擂戰鼓 全球股市打顫 04:102020/01/07 財經要聞 《美股掃瞄》網科股撐盤，美股跌轉升 08:202020/01/07 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美12月服務業PMI，創7月來新高 10:002020/01/07 財經 《美股掃瞄》晶片股撐盤，美股小跌 08:202020/01/08 財經 《美股掃瞄》美股消息面：紐約期金連10漲，再創7年新高 10:002020/01/08 財經 《金融》MSCI新推15支固定收益ESG及因子指數系列 10:172020/01/08 財經 財經熱門新聞 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 即時 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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