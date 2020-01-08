李翁月娥兩位孫子造勢場下跪拜票，並淚灑台上希望大家不要抹黑奶奶。（戴上容攝）

立委決戰倒數，與藍營結盟的無黨籍新北市第三選區立委候選人李翁月娥8日晚間7時許，於三重向日葵廣場舉行「韓國瑜、李翁月娥三重大團結」造勢晚會，前現任新北市長朱立倫、侯友宜到場為李翁輔選，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬現場力挺，李佳芬台上安慰近日屢遭黑函攻擊的李翁月娥「沒關係不要怕，公道自在人心」。

造勢現場吸引近萬名支持者集結，國民黨新北黨部主委李乾龍、新北市議員王威元、蔡明堂等人及數十位里長也都到場，現場攤販聚集重現「國瑜夜市」盛況、旗海飛揚，支持者高喊的「凍蒜」聲不絕於耳。

擔任嘉賓的李佳芬一上場就受到支持者熱烈歡迎，李佳芬上台先大讚李翁月娥超越黨派，深耕地方為民服務是堅強的女性，並說她和李翁月娥都很委屈被人家黑，但也安慰李翁月娥「沒關係不要怕，公道自在人心」。

李佳芬為韓國瑜助講，重申韓國瑜教育政策，許多新住民媽媽向她表示，學校時間有限不要浪費時間在母語上面，孩子應要增加國際能力，父母都是希望自己的孩子望子成龍，所以韓國瑜才堅持大學生一定要出國，增加自己的專業能力。另提到她出巡東南亞很多台商向她表示，支持民進黨是希望可以好好執政，沒想到一回頭國家都不見了，她也為此感到痛心。

李佳芬表示，她和韓國瑜來自很普通的家庭，長輩說人格最重要，他們得到家庭的教育，就是踏踏實實，也對身邊的高雄副市長李四川表示感謝，她說中華民國有這麼優秀的公務人員，真正的台灣精神在李四川身上一覽無遺。

(中時 )