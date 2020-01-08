針對蔡英文總統論文門，175位華人博士8日下午召開「蔡總統博士論文門及學術倫理記者會」提出質疑，要求教育部展開調查；蔡論文門也登上《紐約時報》，網路節目主持人彭文正認為，未來將捲起千堆雪。

彭文正在《政經關不了》指出，下午有175位博士要出來抗議蔡的「博士」爭議，還有蔡論文門終於登上主流媒體，昨天《紐約時報》登出專訪，這一切只是剛開始。他相信將捲起千堆雪，很多人認為該新聞並沒觸及到最核心的部分，但他卻對此篇作者很有信心，因為該作者來採訪前，做了很多功課。

《紐約時報》報導，「政界人士和媒體質疑蔡英文的博士論文造假，儘管她的母校倫敦政經學院(LSE)已經證實其真實性。」彭文正認為這說法是假新聞，去年10月8日LSE官網赫然出現一篇文章，國內媒體大肆宣揚LSE已經證實蔡的博士學位。LSE曾稱蔡英文為小姐，這不合理，若是蔡英文為博士，應該稱蔡英文為博士才對。

另外，針對網路媒體《新頭殼）標題「彭文正登《紐約時報》？ 被當氾濫的假訊息個案啦！」彭文正直指，問號打錯了，新頭殼稱《紐約時報》把彭文正當成負面示範。彭自認最近阮囊羞澀，決定開「吉」以籌論文門訴訟費，尤其在英國「吉」是一件很貴的事。彭還在節目中特別感謝《新頭殼）抖內論文門訴訟費。

(中時電子報)