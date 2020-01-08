台北市長柯文哲8日接受「我要當選」節目專訪，他預測，蔡英文總統若連任，民進黨會推罷免高雄市長韓國瑜，但不會出全力，因為若罷韓成功，換行政院副院長陳其邁上去，新潮流一定不願意，他幕僚還跟他說，留著韓國瑜，2022才好選（縣市長選舉）。

柯文哲說，民進黨會推罷韓，但不會出全力，因為太多算計了，若真的罷韓成功，應該是陳其邁上，不過新潮流一定不願意，高雄會輸就是推陳其邁選，其他那些在陳其邁選的時候都不動，所以大選完後會亂一陣子，本來預估民進黨3月會攻擊自己，但要搞罷韓，會往後延。

柯文哲說，他問幕僚罷韓一定會打？幕僚說不一定，因為覺得留韓國瑜，2022比較好選。

對於總統票投誰？柯文哲強調，要表態早就表態，到現在沒表態就是沒有，也有可能只投政黨票，但還沒做決定，妻子陳佩琪的立場就是，誰修理她老公，就去修理誰，但這場選舉在民主史上，都不講政策，這總統辯論政見會很失敗，市場水準很低的選舉。

(中時 )