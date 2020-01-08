「澳洲大火讓大家傷心，如果我們現在能採取行動，會比難過更有用！」花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻今（8）日在「迎光飛翔 綠動未來」專案啟動儀式上說，真正的行動是具體落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），花旗人不要自己要做，更串連企業、員工、非營利組織、群眾、當地政府，以及銀行客戶，讓綠能公益的影響力更上層樓。

此項專案是花旗銀行二度協助宜蘭聖嘉民中心興建太陽能電廠，前次是2018年的長照中心建築物，這次是啟智中心大樓，兩次都有陽光伏特家與愛心群眾募款活動，並導入公益再生能源憑證，機構除自發自用、節省電費負擔，剩餘電力可以轉售給用電戶。2018年建置的22.20kWp太陽能電廠，已運轉1年4個月的時間，加上剛完成的新設備20年將總共產生約76.4萬度電，為環境減碳約40.3萬公斤，等同於種下1,842棵樹。

莫兆鴻表示，這次專案有花旗銀行的企業客戶大江生醫，承諾購買中心綠電所產生的再生能源憑證，為啟智中心挹注額外與穩定資源。大江生醫是全球再生能源倡議RE100成員之一，該公司永續推進委員主任秘書巢富閎表示，十分認同花旗與陽光伏特家所倡議的綠電憑證公益模式。也希望藉由購買社福機構綠電憑證的行動實踐，帶動國內再生能源憑證的交易活絡與社會價值示範。

聯合國標準17個永續發展目標，花旗(台灣)銀行指出，「迎光飛翔 綠動未來」專案，邀請各界公益夥伴參與，具體實踐其中的促進目標的夥伴關係（目標17），同時，透過拋磚引玉，進一步實現了良好健康與福祉（目標3）、人人可負擔的永續能源（目標7）、永續城鄉和社會（目標11）與氣候行動（目標13）等多重目標，讓台灣在地的永續綠能行動能與世界接軌。

(工商 )