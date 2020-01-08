美伊戰雲密布，衝擊國內民眾荷包。依據浮動油價機制，下周國內油價恐上漲超過0.5元，最多人加的95無鉛汽油將逼近30元大關，如果戰局升溫，漲幅會更形擴大。中油表示，依照機制走該漲就漲，不過國內還有一道「亞鄰最低價」保護機制，應該不會漲那麼多。

伊朗飛彈襲擊美國在伊拉克的軍事基地，帶動國際原油今天上衝4％，布蘭特原油每桶衝破71美元。依據浮動油價機制，國內汽、柴油每公升將漲0.5元左右，如果後續原油續漲，漲幅還要加大。

國內汽油價一個月來漲了3次，但柴油本周有小降0.1元，目前95無鉛汽油零售價已來到29.2元，預估下周漲價後會調到29.7元，創下7個月來新高。如漲幅再大，不排除直衝30元。

對於油價蠢蠢欲動，中油發言人方振仁指出，會依照浮動油價機制，該調就調。但目前國內有多道機制緩和油價，首先有「亞臨最低價機制」，以現在鄰國價格來看，不能超過韓國。另外，當95無鉛汽油超過30元時，還會啟動「平穩機制」，依序吸收漲幅四分之一、一半、到四分之三，減少衝擊。

對於後續原油走勢，中油與台塑都認為，短期內國際油價雖會在70美元以上，但要到「8」字頭，機率不大，除非美國升高戰局。

(中時 )