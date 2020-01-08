標普500大企業2019年發放將近5,000億美元股利給股東，寫下連續第八年新高紀錄，投資人一方面賺取投資利得，又同時享受股息收入。

根據標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）統計，標普500指數成份股2019年合計發放4,854.8億美元的股利給股東，較2018年的4,563億美元增加6.4％，不過增幅低於2017年的8.7％。

2019年標普500指數平均每股股息達56.24美元，高於2018年的每股53.75美，創下連續第八年新高水準元。

就2019年第四季來看，股利淨增加106億美元，高於2018年的74億美元。

標普道瓊指數公司分析師席維布拉特（Howard Silverblatt）表示，標普500大企業2019年股利發放規模再創新高，就目前而言，2020年的股利可望增加3.3％，增幅高過美國最新薪資成長幅度3.1％。預期2020年標普指數將有超過350家企業上調股利。

席維布拉特指出，展望2020年，若沒有發生重大事件或是華盛頓政策轉變，股利率可望回復至兩位數的水準。

2019年美股迭創新高，美國企業亦大手筆發放股利。拜美國聯準會（Fed）降息與貿易緊張緩和所賜，2019年美股氣勢如虹，標普500指數全年勁揚29％，創下2013年來最佳表現。

(工商 )