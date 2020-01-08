中東緊張升溫 OPEC無意召開緊急會議 22:532020/01/08 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊相互開火造成中東緊張升溫，但石油輸出國家組織（OPEC）認為不致發生石油短缺，無意召開緊急會議。阿聯大公國能源部長阿瑪茲盧尼（Suhail al-Mazroui）表示，OPEC產油國並未討論緊急會議事宜，他也不認為會發生重大石油短缺。 (工商 ) #石油 #opec #中東 也許您會感興趣 推薦閱讀 中情局死神出動 要了伊朗將領的命 08:472020/01/04 軍事 楊潔篪通話蓬佩奧談伊朗 要求美方保持克制 13:492020/01/04 國際 美伊情勢緊張 日在野黨憂自衛隊赴中東 17:082020/01/04 國際 王毅通話3國外長 批美濫用武力 04:102020/01/06 話題觀察 《基金》美伊關係緊張，富邦FBVIX指數走揚 11:082020/01/06 財經 中東股市重挫 Aramco跌至上市新低 11:212020/01/06 財經 中東緊張情勢拖累 恒指早盤疲弱 11:302020/01/06 財經 中東緊張 美軍向約旦部署愛國者飛彈 17:062020/01/06 軍事 中東局勢影響 恒指跌0.79％ 石油黃金大漲 17:002020/01/06 財經 國產汽車外銷回神去年大增37％ 04:102020/01/08 財經要聞 財經熱門新聞 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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