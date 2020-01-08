美伊相互開火造成中東緊張升溫，但石油輸出國家組織（OPEC）認為不致發生石油短缺，無意召開緊急會議。阿聯大公國能源部長阿瑪茲盧尼（Suhail al-Mazroui）表示，OPEC產油國並未討論緊急會議事宜，他也不認為會發生重大石油短缺。

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