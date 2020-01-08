爭取「五連霸」立法委員連任的費鴻泰，8日來到位於台北市和平東路三段的「大我新舍」問候榮民以及榮眷。國民黨副主席郝龍斌基於過去同事情誼也到場力挺，尤其針對來勢洶洶、從議員爭取立委選舉的民進黨對手許淑華，郝龍斌和費鴻泰都高喊：「下架新潮流！」

郝龍斌力挺費鴻泰] 信義南松山 3號 費鴻泰 堅定捍衛中華民國

費鴻泰表示，台北市市長柯文哲曾經說過表示，國民黨花了70年才丟了江山，民進黨只花2年，在九合一選舉就丟了江山，原因便是新潮流太過重視派系利益超過國家利益。柯文哲指出「民進黨就是被新潮流搞垮的，改名叫新潮流黨就好了啊！」；而國民黨總統候選人韓國瑜日前也指出「蔡英文被新潮流架空」，可見得新潮流在民進黨內獨大專為，造成國家政局動盪，這樣的派系，郝龍斌認為下架新潮流刻不容緩，何況費鴻泰的競爭對手許淑華，就是出身新潮流，更不該把票投給民進黨。

相較之下，費鴻泰出身軍警世家，對於軍、警以及眷屬的福利一向關注，也受到了大我新舍民眾的熱烈歡迎。費鴻泰說，選舉只是立委四年來的期末考，平常該跑的該經營的他從未荒廢，深耕地方了解民情才是民意代表的職責，費鴻泰也與現場的榮民伯伯也約好，過年前會再來探望他們。

台北市第七選區（信義、南松山）今年競爭激烈，除了藍綠兩黨外，多了民眾黨蔡宜芳形成「三腳督」的局勢，能瓜分泛藍還是泛綠選票，有待觀察。但以藍大於綠的松信區，費鴻泰隊基本盤還是深具信心，郝龍斌表示，費鴻泰在立法院做了很多事，一生一世都會保衛中華民國；郝龍斌更呼籲，一定要讓費鴻泰當選。

(中時電子報)