中東地緣政治緊張加劇，且市場預期美國聯準會（Fed）短期內不會升息，美國投資級與垃圾級債券殖利率降至多年新低。

截至1月3日，Ice Data Services高收益債指數的殖利率下滑至5.34％，降至逾五年新低水準。在此同時，Ice追蹤的投資級債券指數殖利率在1月3日降至2.82％，創下2016年9月以來新低紀錄。

2019年美國公司債市場報酬率可觀，這股強勁漲勢延續至2020年。近期這波漲勢主要因為美國總統川普下令狙殺伊朗軍方將領，造成美國政府公債殖利率大幅下滑。

伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）於3日遭美方擊斃後，美國10年期公債殖利率下跌9個基點，降至1.78％。

此外，市場預期聯準會將維持寬鬆貨幣政策，2020年可能都不會升息，也對美債殖利率造成下壓。聯準會官員日前預測，央行繼2019年降息三次後，2020年可能維持利率穩定。

Amundi Pioneer資產管理公司主管摩納漢（Ken Monaghan）指出，央行的利率政策與利率水準，影響公司債殖利率。美國經濟仍保持強勁，發生債券違約的機率並不大，所以殖利率偏低。

儘管如此，跡象顯示，公司債投資人仍然關注風險。公司債與政府公債的殖利率利差單單在1月3日便擴大5個基點，較2019年12月的低點增加9個基點，至3.72個百分點。

TwentyFour資產管理公司主管諾瑞斯（David Norris）表示，2019年的市場憂慮為中美貿易戰，不過這項不確定性在2019年末緩和，且英國脫歐的情勢也逐漸明朗。目前的主要市場風險為中東緊張情勢。

2019年美國投資級公司債報酬率達14.2％，創下2009年全球金融危機結束後最佳成績。高收益債的報酬率為14.4％，此為2016年以來最佳紀錄。

(工商 )