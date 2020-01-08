支持建立社會互助機制，台塑企業暨王詹樣基金會2018年底捐助新北市「婦幼自立陪伴服務計畫」790萬元，補助建置受暴家庭中長期庇護所，協助受暴家庭脫離暴力恐懼陰影、提升社會適應能力，以期經濟獨立展開新生活。

該庇護所已於2019年7月由新北市政府委託勵馨基金會完成建置並開始營運，目前平均庇護約30人/月、進行就業輔導以及成人與兒少心理諮商約290人次/月，未來可協助更多有需要的家庭，順利重返生活正軌。

因此，台塑企業暨王詹樣基金會獲新北市政府及承辦本計畫的勵馨基金會邀請，參加「林口服務中心」中長期 庇護所之成立及感恩茶會，由台塑企業總管理處總經理室社會公益組王秉琛組長代表出席，接受新北市政府頒贈感謝狀。

王詹樣基金會於1995年由台塑企業二位創辦人王永慶、王永在昆仲之母親王詹樣女士口述遺囑成立，長期推動包括 「愛滋收容人彩虹計畫」、「老人肺炎鏈球菌疫苗捐贈計畫」、「早療專業服務成效提升計畫」等活動，期盼透過企業貢獻一己之力，分擔、協助強化社會關懷、互助機制。

尤其，台塑企業暨王詹樣公益信託2011年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防治中心」合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市防治中心轉介之受暴家庭生活補助及教育補助。累積至2019年底，已捐助全台18縣市7,850萬元、共2,350戶家庭受惠，其中捐助新北市1,172萬元、共512戶家庭受惠。

為讓弱勢兒童皆能獲得穩定照顧，台塑企業與勤勞基金會從2015年起與新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之單親、高風險等弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用，並於2019年開始擴大，在桃園市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣等5縣市辦理。至今已捐助全台6縣市2,725萬元、共3,505人次受惠，其中捐助新北市2,177萬元、共2,702人次受惠。

(工商 )