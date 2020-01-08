民眾黨主席柯文哲8日接受「我要當選」節目專訪，他坦言，選舉有時很糟糕，因為「統獨一抓就靈」，這是很有效的政治動員，總統選舉沒太大意外，立委雖有浮動變化，但民進黨會接近過半，這讓人受不了，會有國家危機，所以民眾黨的存在，至少要讓民進黨收斂點，台灣需要強力反對黨當監督者。

柯文哲表示，選舉有情緒和廣告，民進黨過半讓人受不了，會有國家危機，民進黨過去4年表現難道沒看到嗎？審一例一休說要討論，《反滲透法》就直接過不討論，立法院變成立法局。

柯文哲說，用滲透式毀謗，例如檳榔、叉燒包等，久了還是有效，再厲害的人也禁不起折磨，這還是有系統的，像香港問題問他為何不講斬釘截鐵一點，因為兩岸終究要談判應付，關係現在搞這麼差，他是主張中美間維持平衡，不要全部壓一邊。

「國民黨餐桌禮儀、吃相比較好！」柯說，民進黨現在明顯把手伸進黨政軍、媒體，但國民黨現在共產黨化，除了統獨，有人告訴他藍綠哪個不一樣？簡直一模一樣。

柯說，時代力量雖有抗爭，但不知哪個地方打得不太多，立委黃國昌打弊案一流，而民眾黨要建立的是沒有弊案的社會，很多小黨有的黨主席被收買就垮了，民進黨就是你不脫離就提名人讓你落選，在壓力下屈服，時力垮一半。

柯說，為何要投民眾黨？因為民眾黨不分區立委候選人專業，如賴香伶、張其祿、高虹安、楊博宇，而蔡壁如若上，就不會有政黨密室協商，都公開透明，綠委柯建銘講什麼都被蔡講出去。

他坦言，一開始要排蔡壁如不分區第1，但有人說怪怪的，又因跟鴻海創辦人郭台銘合作，高虹安排安全名單第3，所以蔡就排第5，本來是安全的，現在不安全，沒上就當黨團辦公室主任，台大也不會給蔡待、也不會給他待，若自己回台大就變老賊了，有點危險。

對於民眾黨18名區域立委誰能勝出？柯說，李旻蔚、謝文卿有機會，李旻蔚父親李余典在地方組織很強，而顏耀星可以拚一拚，其他人至少選過一次，試水溫練兵，他之後會有目的的，才提名3個月就能如此，也滿厲害的。

(中時 )