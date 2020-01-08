論文門停不了！45位畢業自英國、德國、美國、西班牙、日本、台灣等知名大學博士教授，9日將以「真博士假不了，假博士真不了」活動為名，穿著博士服出席韓國瑜凱道百萬人晚會，表達唾棄欺騙造假、欺世盜名、貪婪腐敗的蔡英文政府，支持韓國瑜用人唯才、誓言乾淨從政的強烈決心。

活動發起人是英國愛丁堡大學楊承亮博士，發言人是美國喬治亞大學彭錦鵬博士；深入了解博士論文寫作規範、並指出蔡英文國圖版博士論文有444個錯誤的政治大學嚴震生教授（美國普渡大學博士）也將出席。

活動新聞稿指出，博士是學術研究長期努力所得到的認證，必須經過密集深度的學術訓練，並與指導教授不斷切磋改進，因此深深體會錙銖必較的學術誠實與實踐。縱然國內外各大學博士學位修業規定有所不同，但要查證博士學位真偽，非常簡單，就是出具博士畢業證書和博士論文，以及學校圖書館收藏博士論文的紀錄（學校轉送該校圖書館編目陳列、借閱的法定流程）。

9日45位博士也將攜帶各自博士畢業證書影本與會，當場並將提供某兩百年歷史美國大學以拉丁文印製的博士證書，及畢業論文閱覽。

主辦單位表示，這是知識份子的怒吼！站出來參加這場活動，要告訴各界，博士論文、博士證書是一種光榮，絕非個人隱私與機密；誠實是小老百姓立身處世的基本原則，更遑論總統，美國前總統尼克森就因水門案「說謊」而下台，台灣可以接受任何學歷的總統，但是絕不接受一位學位資格遭受強烈質疑的領導人。

(旺報 )